Als die Polizei am Tatort im Aarauer Schachen eintraf, war es für das Todesopfer bereits zu spät. «Leider, als wir uns einen ersten Überblick verschaffen konnten und sahen, dass Verletzte dort waren, war rasch klar, dass für diese Frau jede Hilfe zu spät kam», sagte Polizeisprecher Bernhard Graser an der Medieninformation am Sonntagnachmittag.