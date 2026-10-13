Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt. Das definitive Zwischenergebnis will Samsung Biologics am 16. Oktober vorlegen, wie aus einer am Dienstag publizierten Mitteilung hervorgeht.

Eine Nachfrist würde bis zum 30. Oktober dauern. Danach ist gemäss früheren Angaben eine Dekotierung von Polypeptide von der Schweizer Börse vorgesehen.

(AWP)