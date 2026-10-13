Eine Nachfrist würde bis zum 30. Oktober dauern. Danach ist gemäss früheren Angaben eine Dekotierung von Polypeptide von der Schweizer Börse vorgesehen.
(AWP)
Samsung Biologics ist bei der geplanten Übernahme von Polypeptide am Ziel: Gemäss dem provisorischen Zwischenergebnis halten die Koreaner nach Ablauf der Übernahmefrist 87,92 Prozent an dem Pharmazulieferer.
Eine Nachfrist würde bis zum 30. Oktober dauern. Danach ist gemäss früheren Angaben eine Dekotierung von Polypeptide von der Schweizer Börse vorgesehen.
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