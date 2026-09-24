Das Verhältnis zwischen den USA und China ist durch einige Konflikte belastet. Neben dem Handelsstreit dürfte etwa auch die Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) in den Gesprächen zwischen Trump und Xi eine Rolle spielen. In beiden Ländern wächst die Sorge vor den Gefahren immer leistungsfähigerer KI, die etwa für militärische Zwecke missbraucht werden könnte.