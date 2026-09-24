In ihren ersten Reden im Weissen Haus schlugen Trump und Xi am Donnerstag versöhnliche Töne an. Beide hoben hervor, dass man mehr Kommunikation und Zusammenarbeit der beiden grössten Volkswirtschaften anstrebe. Xi lud 100.000 junge Amerikanerinnen und Amerikaner ein, in China zu studieren. Zudem sollen zwei Pandabären als Zeichen der Freundschaft zwischen beiden Ländern bald in einem amerikanischen Zoo einziehen. Trump kündigte «Entscheidungen» zu Themen an, die man gemeinsam erörtern werde: darunter ist auch Künstliche Intelligenz. Hier liefern sich beide Volkswirtschaften ein Rennen um die Vorherrschaft.