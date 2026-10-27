Porsche steht vor allem wegen des Einbruchs in China deutlich unter Druck, auch die Einfuhrzölle in die USA belasten. Im bisherigen Jahr sanken die Auslieferungen insgesamt um 16 Prozent auf 178.532 Autos. Zudem schwenkten die Schwaben in ihrem Elektrokurs um. Sie stecken künftig wieder verstärkt Geld in die Entwicklung von Verbrennerantrieben, weil die Kunden im Luxus- und Sportwagen-Segment mit Elektroautos fremdeln. Das sorgte vor allem im Vorjahr für hohe Sonderkosten, belastet aber auch dieses Jahr noch mit rund 800 bis 900 Millionen Euro, wie Finanzchef Jochen Breckner in einer Analystenkonferenz die bisherige Planung bestätigte.