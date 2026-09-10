Portugal hat einen Minderheitsanteil von 44,9 Prozent an TAP zum Verkauf gestellt. Weitere 5 Prozent der Anteile sind für TAP-Beschäftigte reserviert, während die Mehrheit zunächst beim Staat bleiben soll.
Die Lufthansa hat in Europa bereits etliche Fluggesellschaften vollständig übernommen. Zum Konzern gehören die Swiss sowie die ehemaligen Staatsairlines Belgiens und Österreichs. Bei der italienischen Ita hält der deutsche Konzern derzeit eine Minderheit, hat aber schon seine Option gezogen, seinen Anteil auf 90 Prozent aufzustocken./stw/lew/stk
(AWP)