Portugals Regierung will im Bieterrennen um die staatliche Fluggesellschaft TAP laut einem Pressebericht Mitte Oktober über den Zuschlag entscheiden. Die Interessenten Lufthansa und Air France-KLM sollen ihre eingereichten Angebote für knapp die Hälfte der TAP-Anteile nun noch einmal nachbessern, nachdem die Regierung sie für gleichwertig erachtet hatte, berichtete die portugiesische Wirtschafts-Nachrichtenseite «ECO» am Donnerstag. Dabei berief sie sich auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person. Die neue Verhandlungsphase solle drei Wochen dauern.