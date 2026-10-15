Diebstähle auch in der digitalen Welt

Auf Bedenken wegen Cyberkriminalität und Hackerangriffen wies Nicole Burth, Leiterin des Bereichs Digital Services, auf das vorhandene Know-how hin. Die Post wisse, wie sie sich schützen könne. Wie in der physischen Welt werden Dinge auch im digitalen Raum gestohlen, stellte sie fest. Es sei daher wichtig, dass Sicherheitslücken schnell bemerkt und gestopft werden.