Als Reaktion auf das veränderte Kundenverhalten baue die Post ihre digitalen Dienstleistungen aus. Die Nutzung der Post-App stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 57,6 Prozent, wie es weiter hiess. Das Angebot «Meine digitale Post» zähle über 1,4 Millionen Nutzer. 630'000 davon liessen sich ihre Briefe inzwischen rein digital zustellen - «drei Mal so viele wie vor einem Jahr».