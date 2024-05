Die noch 600 eigenen Filialen will die Post zu Dienstleistungszentren weiterentwickeln, wie es im Communiqué weiter heisst. Im Vordergrund stünden Partnerschaften mit Banken, Krankenkassen und Versicherungen sowie Behörden. Insgesamt sollen in den nächsten vier Jahren über 100 Millionen Franken unter anderem in die Modernisierung der Filialen und in neue Formate mit «attraktiver Erreichbarkeit» investiert werden.