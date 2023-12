Ende Januar 2024 würden Sozialplanverhandlungen stattfinden, in welchen betroffene Mitarbeitende von Syndicom vertreten werden, hiess es weiter. Auch der Personalverband Transfair kündigte seine Unterstützung an. Der zu verhandelnde Sozialplan müsse den unterschiedlichen Lebenssituationen und Schicksalsschlägen der Betroffenen gerecht werden, schrieb der Verband in einer ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Mitteilung mit.