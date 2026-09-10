Die Gewerkschaft Syndicom kritisierte diesen Entscheid in einer Medienmitteilung vom Donnerstag scharf. «Ringier trägt auch Verantwortung für die Zustellenden von Presto, welche die Sonntagspresse verteilen», so die Gewerkschaft. Das Unternehmen könne die sozialen Folgen nicht einfach auf die Auftragnehmerin abschieben. Viele der Zustellenden seien auf den Zusatzverdienst am Sonntag angewiesen, weil ihre Rente nicht ausreiche.