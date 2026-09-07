Konzernleiter Pascal Grieder begründete den Schritt mit der Verantwortung, die Post langfristig leistungsstark und eigenwirtschaftlich zu halten. Die Sparmassnahmen sollen dort stattfinden, wo es keinen direkten Einfluss auf die Kunden gibt. Noch habe das Wachstum in den neuen Geschäftsfeldern der Post die sinkenden Erträge nicht kompensieren können.