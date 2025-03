Die Elektrifizierung der Flotte schreitet laut Mitteilung im laufenden Jahr insbesondere in der Westschweiz voran. In Sitten VS, Moudon VD und Gland VD sollen in diesem Jahr rund 30 E-Postautos in Betrieb gehen. Weitere E-Flotten sollen auch im Zürcher Verkehrsverbund, in Gelterkinden BL, Interlaken BE, Wildhaus SG und in Bellinzona TI entstehen.