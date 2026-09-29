Mehr Behandlungen als Hauptgrund

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider nannte die Alterung der Bevölkerung, den technischen Fortschritt und vor allem aber mehr Behandlungen pro Patient als Gründe für den Prämienanstieg. Die Zahl der medizinischen Behandlungen pro versicherte Person steige seit zehn Jahren, sagte sie. Dies sei der Hauptgrund für die Entwicklung. Auch das BAG führt die gestiegene Anzahl von Behandlungen als einen der Hauptgründe an.