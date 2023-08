Die Bongo-Familie ist in Gabun seit mehr als einem halben Jahrhundert an der Macht. 2009 war Ali Bongo Ondimba nach dem Tod seines Vaters an die Staatsspitze gerückt. Dieser hatte das Land mehr als 40 Jahre lang regiert. Trotz des Öl-Reichtums lebt ein Grossteil der Bevölkerung in dem Land mit rund 2,3 Millionen Einwohnern in Armut. Die letzte Wahl 2016 hatte Bongo lediglich mit einem Vorsprung von gut 5000 Stimmen gewonnen. Wahlbeobachter hatten Bongo Wahlmanipulation vorgeworfen. In der Folge kam es zu schweren Ausschreitungen.