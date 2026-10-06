Der Energiekonzern Eni hatte für seine Tankstellen für zunächst 30 Tage ab dem 28. September einen Höchstpreis von 2,19 Euro je Liter Diesel und 1,99 Euro für Benzin festgelegt. Weil aber der Steuerrabatt von rund sechs Cent seitens der Regierung nun weggefallen ist, stiegen die Preise für Diesel auf 2,25 und für Benzin auf 2,05. Eni habe deshalb klargestellt, dass die Preisobergrenze zwar bestehen bleibe, aber die Wiedereinführung der Steuern nicht auffange, berichtet die Ansa.