Der Preisrückgang hält laut AutoScout24 bereits seit längerer Zeit an. Die zur Swiss Marketplace Group (SMG) gehörende Plattform hatte bereits im Frühjahr auf die zunehmende Akzeptanz günstiger chinesischer Automarken in der Schweiz hingewiesen. Neben den tieferen Preisen spielten dabei auch der technologische Fortschritt und das hohe Innovationstempo chinesischer Hersteller eine Rolle.