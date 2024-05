Sonnenblumenöl ist eines der beliebtesten Speiseöle in der Schweiz. Der Krieg in der Ukraine hatte die Weltmarktpreise für Sonnenblumenöl im Frühjahr 2022 in die Höhe getrieben. Weltweit gaben in der Folge Supermärkte die Preissteigerungen an ihre Kundschaft weiter. Im vergangenen Jahr hätten sich die Handelspreise wieder deutlich entspannt, stellt der Preisüberwacher fest.