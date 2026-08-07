Im zweiten Quartal profitierte der Rückversicherer hingegen von sehr geringen Grossschäden im Schaden- und Unfallgeschäft und glänzenden Geschäften mit Aktien. Unter dem Strich verdiente er dadurch - wie bereits vorab gemeldet - rund 2,2 Milliarden Euro und damit über sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Jurecka sieht die Munich Re daher «auf sehr gutem Weg» zu ihrem geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro./stw/zb