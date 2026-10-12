Dies berichtete die deutsche «Lebensmittel Zeitung» am Montag unter Berufung auf einen Amtssprecher. Das Oberlandesgericht Düsseldorf muss nun prüfen, ob Edeka die 178 Tegut-Filialen sowie weitere Betriebsteile übernehmen darf. Die Genossenschaft Migros Zürich will sich mit dem Verkauf aus dem verlustreichen Deutschlandgeschäft zurückziehen.