Urenco gehört derzeit zu je einem Drittel Grossbritannien, Niederlande und der Holding Uranit UK Limited. Dem Bericht zufolge wollen die Energiekonzerne ihre Anteile aus zwei Gründen abgeben. Zum einen habe die Beteiligung an einem Brennelemente-Hersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr. Zum anderen werde die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Urenco auf Bitten vor allem Grossbritanniens immer stärker auch im militärischen Nuklearbereich aktiv. Dies habe bei RWE und Eon zu Unbehagen geführt./he