In diesem Zusammenhang könnte auch die Schliessung der CS-Niederlassung in Houston stehen, von der Bloomberg am Mittwochmorgen berichtete. Die Investment Bank der Credit Suisse dürfte im Zuge der Übernahme durch die UBS stark verkleinert werden. Durch die oft risikoreichen Investment-Banking-Aktivitäten hatte die Credit Suisse in den vergangenen Jahren milliardenschwere Verluste eingefahren.