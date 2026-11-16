Ein zusätzlicher Flugzeugträgerverband würde der US-Regierung weitere Möglichkeiten für militärische Einsätze im Konflikt mit dem Iran verschaffen. Die Spannungen in der Region haben sich zuletzt wieder verschärft. Erst am Sonntag erklärten die iranischen Revolutionsgarden, einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen zu haben. Bahrain teilte dagegen mit, den Angriff abgewehrt zu haben. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Konflikts scheinen weiterhin in der Sackgasse zu stecken./hae/DP/zb