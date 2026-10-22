Lewandowski war bis zu seiner Entlassung im März der wichtigste Berater der damaligen Ministerin Noem, die ebenfalls ausschied. Beide sollen ein äusserst vertrautes Verhältnis zueinander gehabt haben. Spekuliert wurde auch, ob zwischen den beiden verheirateten Personen eine Affäre bestand. Als die Ministerin vor einem Kongressausschuss dazu befragt wurde, sagte sie lediglich: «Ich bin schockiert, dass wir uns auf so etwas einlassen und in diesem Ausschuss Boulevardmüll verbreiten.»