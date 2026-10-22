Der Spezialchemiekonzern Evonik wirft laut einem Pressebericht schon länger ein Auge auf mögliche Übernahmen in den USA. Im Fokus stehe dabei das US-Chemieunternehmen Ashland, schreibt das «Handelsblatt» am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Allerdings stehe Ashland schon länger zum Verkauf und der damit stark gestiegene Aktienkurs werde mittlerweile als ein wesentliches Risiko gesehen. Sollte der MDax -Konzern eine grössere Übernahmen tätigen, würde dies Erwägungen der BASF Evonik zu kaufen, deutlich verkomplizieren.