Der Spezialchemiekonzern Evonik hat laut eines Presseberichts mögliche Pläne für eine Übernahme des US-Chemieunternehmens Ashland aufgegeben. Grund sei der hohe Preis, der mittlerweile in dem Bieterverfahren für Ashland aufgerufen werde, schreibt das «Handelsblatt» am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Zeitung hatte im Oktober über ein Interesse Evoniks an Ashland berichtet. Schon damals wollte ein Evonik-Sprecher die «Marktgerüchte» nicht kommentieren.