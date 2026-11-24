Am Montagabend hatte der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant ein Interesse an Ashland bestätigt. Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) würden Gespräche über eine entsprechende Übernahme geführt, hiess es vom Unternehmen.
Ashland ist an der Börse rund 3,2 Milliarden US-Dollar wert. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie, im Bau und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten verwendet werden./mis/stk
(AWP)