Wie das «Handelsblatt» weiter berichtet, rückt ein vorzeitiger Umbau an der Spitze der EZB näher. EZB-Direktorin Schnabel würde bei diesem Umbau allerdings keine Rolle mehr spielen: Mit einem Wechsel zum IWF wäre sie als deutsche Kandidatin für die nächste EZB-Präsidentschaft endgültig aus dem Rennen. Die Tätigkeit im EZB-Direktorium, das die Geschäfte der Notenbank führt, ist gesetzlich auf acht Jahre begrenzt. Schnabel Mandat endet 2027 und darf formal nicht verlängert werden./jkr/jsl/stk