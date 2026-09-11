«Ohne Rechtsweg wäre der Bürger der PUK schutzlos ausgeliefert. Das kann nicht sein. Baselland ist ja keine Bananenrepublik», sagte sein Anwalt gegenüber der BaZ. Die PUK komme zum Schluss, dass derzeit keine «konkreten und fundierten Anhaltspunkte» für einen individuell vorwerfbaren Fehler bestünden, die Schneider zur besonders betroffenen Person qualifizierten.