Sollte der SGB-Kongress Ende Woche grünes Licht geben, werde ein entsprechendes Initiativprojekt ausgearbeitet, schreibt die Zeitung. Laut einer Auswertung des Gewerkschaftsbundes verdienen derzeit 28 Prozent der Beschäftigten mit abgeschlossener Berufslehre weniger als 5000 Franken im Monat. Die Berechnung basiert auf einer 40-Stunden-Woche und 13 Monatslöhnen.