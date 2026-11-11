Widerstand kommt vom Schweizerischen Arbeitgeberverband (SAV). Die Stärke der Berufsbildung liege nicht «in einem staatlich garantierten Startniveau, sondern in guten Einstiegschancen und einer hohen Durchlässigkeit mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten», erklärte der Verband in einer Mitteilung.