Radiant World und Sapphire Minmetals haben laut Glencore Forderungen in erheblicher Höhe gegen den Rohstoffkonzern geltend gemacht. Glencore bezeichnet diese Forderungen als unbegründet und will sie anfechten. Glencore habe mit dem Engagement mit Radiant World Verluste erlitten, wobei das finanzielle Exposure unter der Schwelle von 500 Millionen US-Dollar liege.