Mit dem möglichen Zukauf würde Gunvor seine Expansion im US-Gasgeschäft fortsetzen. Der Rohstoffhändler hofft demnach auf eine steigende Nachfrage durch stromhungrige KI-Rechenzentren und neue Flüssigerdgas-Terminals (LNG) an der US-Golfküste. Schub erhält das Geschäft zudem durch den Iran-Konflikt, der weltweit die Suche nach Alternativen zu Gaslieferungen aus dem Nahen Osten verstärkt hat.