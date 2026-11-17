In den vergangenen Tagen gab es Rufe aus der Tech-Branche, Huang seinen Job zurückzugeben, die unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wurden. Aus dem Nvidia-Verwaltungsrat verlautete am Montag über Medienberichte, seine Rückkehr auf den Chefposten werde derzeit nicht erwogen. US-Präsident Donald Trump sagte schon mal, er hätte nichts dagegen.
Affären und Fragen zu China
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei aussereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Huangs Stellungnahme kam wenige Stunden vor der Vorlage frischer Quartalszahlen von Nvidia durch Finanzchefin Colette Kress, die kommissarisch den Chefposten übernahm./so/DP/jha
(AWP)