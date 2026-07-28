Bally wurde 1851 im solothurnischen Schönenwerd gegründet und entwickelte sich mit seinen rahmengenähten Schuhen zu einer international bekannten Luxusmarke. Später kamen Bekleidung und Accessoires hinzu. Der US-Investor Regent LP hatte das Unternehmen 2024 übernommen. In den vergangenen Monaten wurden die Schuhproduktion in Caslano eingestellt und die meisten Schweizer Filialen geschlossen. Hierzulande ist nur noch das Geschäft in St. Moritz geöffnet.