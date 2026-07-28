Er habe den US-Eigentümer Regent LP seit Juni mehrfach kontaktiert, nachdem die Schliessung der Produktion im Tessin bekannt geworden war. Regent habe aber einen Verkauf abgelehnt. «Sie haben gesagt, sie haben andere Pläne», sagte Martullo dem «Blick» (online am Dienstag).
Bereits vergangene Woche hatte Martullo der Tessiner Zeitung «La Regione» gesagt, er habe angeboten, die gesamte Bally-Gruppe einschliesslich Marke, Produktion und Standorten zu übernehmen. Martullo vermutete, dass der Fonds einem Geschäftsmodell folge, wonach er Firmen mit einer guten Marke kaufe, bankrottgehen lasse und dann die Marke lizenziere.
Verlierer seien dabei die Mitarbeitenden und Lieferanten, die leer ausgehen oder die Kündigung erhielten, so Martullo.
Zukunft auf der Kippe
Die Aussagen fallen in eine Phase grosser Unsicherheit für den 175 Jahre alten Schuhhersteller. Bally erhielt Mitte Juni eine Nachlassstundung und steht unter der Aufsicht einer Sachwalterin. Die provisorische Nachlassstundung läuft bis Mitte Oktober. Das zuständige Betreibungs- und Konkursamt stoppte den Medienberichten zufolge zuletzt einen Versuch, die Markenrechte separat zu verwerten.
Bally wurde 1851 im solothurnischen Schönenwerd gegründet und entwickelte sich mit seinen rahmengenähten Schuhen zu einer international bekannten Luxusmarke. Später kamen Bekleidung und Accessoires hinzu. Der US-Investor Regent LP hatte das Unternehmen 2024 übernommen. In den vergangenen Monaten wurden die Schuhproduktion in Caslano eingestellt und die meisten Schweizer Filialen geschlossen. Hierzulande ist nur noch das Geschäft in St. Moritz geöffnet.
mk/
(AWP)