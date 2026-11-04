Tanner selbst hatte einen baldigen Rücktritt zuletzt ausgeschlossen. Er sei überzeugt, einen wesentlichen Beitrag leisten zu können, um Lindt wieder auf Kurs zu bringen, sagte er Ende Oktober der «NZZ am Sonntag». Sobald dies gelungen sei, wolle er sich dem nächsten Lebensabschnitt zuwenden. Allein wegen seines Alters werde er aber nicht zurücktreten.