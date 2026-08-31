Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) will einem Medienbericht zufolge künftig keine Grossraumfahrzeuge mehr mit dem Autoverlad durch den Furka-Tunnel transportieren. Sie hat beim Bundesamt für Verkehr (BAV) beantragt, Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 3,05 Metern ab dem 1. November auszuschliessen, wie die «Luzerner Zeitung» am Montag berichtet.