Die Übernahme-Offerte der Nestlé Health-Leiterin Anna Mohl vom 14. August an den Verwaltungsrat von Seres belaufe sich 41 Dollar pro Aktie. Hinzu kämen zwei Meilenstein-Zahlungen: Eine über 20 Dollar und eine zweite über 15 Dollar pro Titel. Zuletzt schlossen die Papiere bei 19,36 Dollar je Aktie.