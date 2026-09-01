Der Basler Konzern führe eine umfassende Überprüfung der beobachteten Sicherheitsvorfälle durch, sagte der Sprecher dem WSJ. Die tödliche Immunreaktion sei ein bekanntes Sicherheitsrisiko bei CAR-T-Therapien. Man arbeite mit unabhängigen Sicherheitsgremien zusammen, die die einzelnen ausgesetzten Studien überwachen würden. Die Erkenntnisse würden an die Aufsichtsbehörden weitergegeben. Die Studien mit Rap-cel bei Krebspatienten würden dagegen fortgesetzt, schrieb die Zeitung.