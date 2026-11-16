Nun hiess es bei CNBC unter Verweis auf eine informierte Person stattdessen, der Verwaltungsrat fokussiere sich auf die vor gut einer Woche eingeleitete Untersuchung Huangs. Diese war nach Berichten über seine Affäre mit einer Frau eingeleitet worden, die laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt wurde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Eine zweite Affäre hatte Huang Berichten zufolge mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia.