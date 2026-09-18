Die bestehenden Anleger der ursprünglichen Fonds könnten damit ihr Geld entweder zum neuen Vehikel übertragen oder sie könnten aussteigen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache involvierte Personen. Die US-Nachrichtenagentur nennt konkret fünf bestehende Strategiefonds, aus denen Darlehen zum neuen Vehikel übertragen würden.