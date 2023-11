Baar (awp) - Der Privatmarktspezialist Partners Group könnte laut einem Medienbericht den in Grossbritannien ansässigen Software-Entwickler Civica für fast 2,5 Milliarden Dollar an die US-Investmentgesellschaft Blackstone verkaufen. Die beiden Parteien befänden sich in fortgeschrittenen Gesprächen, berichtete das «Wall Street Journal» am Dienstagabend und berief sich auf gut informierte Kreise.