Rund drei Millionen Franken der Pro-Kampagne stammten von Christoph Blocher und 1,3 Millionen von Pro Schweiz. Blocher könne bis zum Abstimmungstermin noch weiteres Geld beisteuern, wie er auf Anfrage der Zeitungen sagte.
ls/
(AWP)
Die Befürworter der Neutralitätsinitiative haben laut «Tamedia» bisher deutlich mehr Geld für den Abstimmungskampf mobilisiert. Sie hätten 5,54 Millionen Franken angemeldet, während die Gegner über knapp 1,7 Millionen verfügten, schreiben die Zeitungen unter Berufung auf die von der Eidgenössischen Finanzkontrolle publizierten Zahlen.
Rund drei Millionen Franken der Pro-Kampagne stammten von Christoph Blocher und 1,3 Millionen von Pro Schweiz. Blocher könne bis zum Abstimmungstermin noch weiteres Geld beisteuern, wie er auf Anfrage der Zeitungen sagte.
ls/
(AWP)