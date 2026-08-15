Die Befürworter der Neutralitätsinitiative haben laut «Tamedia» bisher deutlich mehr Geld für den Abstimmungskampf mobilisiert. Sie hätten 5,54 Millionen Franken angemeldet, während die Gegner über knapp 1,7 Millionen verfügten, schreiben die Zeitungen unter Berufung auf die von der Eidgenössischen Finanzkontrolle publizierten Zahlen.