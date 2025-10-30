Tankstellennetz in 20 Ländern

Lukoil verfügt über umfangreiche Auslandsaktivitäten: Ende 2024 betrieb der Konzern ein Tankstellennetz in 20 Ländern mit rund 2450 Standorten ausserhalb Russlands. Über seine Handelstochter Litasco hält Lukoil zwei Raffinerien - Petrotel Lukoil in Rumänien und Lukoil Neftochim Burgas in Bulgarien - sowie 45 Prozent an der Raffinerie Zeeland in den Niederlanden. Zudem ist das Unternehmen an Förderprojekten in Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, dem Irak, Abu Dhabi, Mexiko und mehreren afrikanischen Staaten beteiligt.