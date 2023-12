Der Laborausrüster Sartorius und dessen Wettbewerber Merck KGaA haben laut einem Medienbericht ein Auge auf den österreichischen Pharmazulieferer Single Use Support geworfen. Neben den beiden interessierten sich auch US-Unternehmen wie Avantor und Private-Equity-Investoren für die Firma aus Kufstein, wie das «Handelsblatt» am Montag unter Berufung auf der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Allerdings habe der US-Mischkonzern Danaher ein Vorkaufsrecht, da er seit 2020 an Single Use Support beteiligt ist. Single Use Support könnte mit bis zu einer Milliarde Euro bewertet werden, hiess es im Bericht.

11.12.2023 16:29