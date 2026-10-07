Als Grund nennt das Bahnunternehmen das veränderte Kaufverhalten. Mittlerweile würden 97 Prozent aller Billette über Selbstbedienung bezogen, davon 85 Prozent digital über App oder Internet. Nur noch 3 Prozent würden am Schalter gekauft. 2019 waren es noch knapp 10 Prozent.