Die Klausel besagt demnach, dass der Kunde für alle Schäden haftet, die auf einen Mangel der von ihm bereitgestellten Wagen zurückzuführen sind. Die ausländischen Partner wehren sich aber dagegen. Das verlagere die Verantwortung in übermässigem Masse, kritisierten laut der Zeitung Vertreter von acht europäischen Güterbahnen.