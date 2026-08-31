Die Klausel besagt demnach, dass der Kunde für alle Schäden haftet, die auf einen Mangel der von ihm bereitgestellten Wagen zurückzuführen sind. Die ausländischen Partner wehren sich aber dagegen. Das verlagere die Verantwortung in übermässigem Masse, kritisierten laut der Zeitung Vertreter von acht europäischen Güterbahnen.
Die SBB haben laut dem Bericht die Ausweitung daher inzwischen sistiert, dem Vernehmen nach bis Ende Jahr. Ziel sei eine europäische Lösung, sagte ein SBB-Sprecher der Zeitung. Oberste Priorität habe die Sicherheit.
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(AWP)