Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Vormittag mitgeteilt, dass die russische Delegation abhängig vom Verlauf der Gespräche entscheide, ob sie Präsident Wladimir Putin direkt von Abu Dhabi aus informieren werde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte ebenfalls vor Schluss des ersten Verhandlungstags mit, dass die Ukraine und ihre Partner bereit seien, konstruktiv «an Deeskalationsschritten, der Entwicklung wirksamer Sicherheitsgarantien und der Annäherung an einen echten Frieden zu arbeiten».