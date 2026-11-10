In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate waren die Kriegsparteien erstmals seit acht Monaten unter US-Vermittlung wieder zu direkten Gesprächen zusammengekommen. Im Mittelpunkt der bis Mittwoch in Abu Dhabi angesetzten Gespräche stehen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für Russland und die gesamte Region, wie die Beteiligten mitteilten.
Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Vormittag mitgeteilt, dass die russische Delegation abhängig vom Verlauf der Gespräche entscheide, ob sie Präsident Wladimir Putin direkt von Abu Dhabi aus informieren werde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte ebenfalls vor Schluss des ersten Verhandlungstags mit, dass die Ukraine und ihre Partner bereit seien, konstruktiv «an Deeskalationsschritten, der Entwicklung wirksamer Sicherheitsgarantien und der Annäherung an einen echten Frieden zu arbeiten».
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/jha
(AWP)