Das Schweizer Unternehmen habe diesen Monat Management-Präsentationen als Teil der laufenden strategischen Überprüfung abgehalten, wird eine dritte Person in dem Artikel zitiert. Nicht-bindende Angebote seien bis am 11. Oktober fällig gewesen und mindestens vier Parteien hätten Angebote eingereicht, heisst es in dem Artikel weiter.