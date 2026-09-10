VW steht vor historischem Umbau

Der Aufsichtsrat des Autobauers hatte sich vergangene Woche einstimmig auf einen «Zukunftsplan» des Vorstands geeinigt. Durch die Massnahmen soll der Konzern robuster und wettbewerbsfähiger werden. Es handelt sich demnach um das «tiefgreifendste Transformationsprogramm» in der Geschichte von Volkswagen. Das finanzielle Kernziel des Plans: Der Vorstand peilt bis 2030 eine deutlich höhere Rendite an. Von 100 Euro Umsatz sollen dann neun Euro operativer Gewinn übrig bleiben. Zum Halbjahr waren es 3,80 Euro.