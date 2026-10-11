Sprecher: «Ganze Reihe von Entwicklungen»

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP führte ein Sunrise-Sprecher aus: «Die Notwendigkeit zur Anpassung des Betriebsmodells und zu einem möglichen Stellenabbau ergibt sich aus den sich abzeichnenden Markt- und Technologieentwicklungen und es gilt, das Unternehmen auf diese Entwicklung der kommenden Jahre auszurichten.» Dabei seien eine ganze Reihe von Entwicklungen zu berücksichtigen, darunter ein zunehmend gesättigter Markt.